Lio évoque la «Nouvelle Star» : «L'an dernier, mes seins auraient été trop voyants»

À quelques heures du lancement de la huitième saison de la «Nouvelle Star», Lio a répondu aux question de L'essentiel. Et commed'habitude, sans langue de bois.

Pour sa troisième saison, Lio annonce qu'elle ne fera de nouveau pas de concession. dr

À 47 ans, mère de six enfants, Lio revient en troisième saison dans le jury de «Nouvelle Star», l’émission qui, elle, en est à sa huitième édition. Jurée, Lio peut être aussi bien maternelle que cassante avec les candidat(e)s. Avant les premiers castings de Nouvelle Star 2010 à Marseille et Toulouse, rencontre avec une jurée plus que jamais pop model.

Vous voilà repartie pour une troisième saison de Nouvelle Star…

… et j’ai une grande confiance! L’année dernière, on est tous d’accord dans le jury, il y a eu un effondrement des candidats lors des prime times en direct à Baltard. Aujourd’hui, on peut l’avouer, dès les sélections au théâtre, on avait bien vu et entendu que tout ça manquait de structures… Voilà pourquoi cette année, on a fait très attention. Dans le jury, on a été très attentif, on a regardé si les possibles candidats pour les épreuves au théâtre puis à Baltard avaient suffisamment de ressort!

Justement, que voulez-vous pour «Nouvelle Star»?

On a là une émission qui a de l’éthique. Qui respecte les candidats. En même temps, c’est un format mondial diffusé dans trente-sept pays. Nouvelle Star, c’est un rouleau compresseur…

Vous avez déjà idée de ce que sera la tendance forte de cette huitième saison?

Durant les castings, on a noté un mélange naturel des genres. Il n’y a pas un style musical plus présent qu’un autre. Bon, depuis que je suis dans cette aventure, j’avais noté qu’il y avait en gros chez les candidats un garçon pour trois filles. Cette année pour l’épreuve du théâtre (NDLR : elle a été enregistrée à la mi-janvier), sur les vingt-trois présents, il y a le même nombre de garçons et de filles…

C’est un reflet de la société dans laquelle nous vivons. On sait bien qu’en bas de la pyramide, il y a plus de filles que de garçons. Mais au fur et à mesure qu’on se rapproche du sommet, il y a de moins en moins de filles. Nouvelle Star en est la preuve: sur les sept premières éditions, seules deux filles ont gagné Myriam Abel et Amandine Bourgeois.

Votre explication?

Partout dans la vie, on retrouve le même phénomène. C’est phy-siologique. Nous les femmes, nous sommes dans la solidarité, dans l’entraide. Nous sommes bienveillantes pour l’autre. Mais alors vous les hommes, ce n’est pas la même histoire! Déjà tout petits, on vous apprend que la vie, c’est une bagarre permanente. Les hommes sont programmés pour être des bêtes à concours. Pas d’état d’âme chez eux. Ils sont prêts à tout, même à tuer, pour être le premier, pour ga-gner. La femme, elle, est naturellement dans l’empathie…

L’an passé, Camélia Jordana était très vite devenue l’archi favorite de «Nouvelle Star». À l’arrivée, c’est Soan qui a gagné…

Il a gagné à l’issue d’une finale très disputée face à Leila. Récemment, il a sorti son premier album, Tant pis…

… que vous trouvez comment?

Déjà vu. Quand on a écouté Les Têtes Raides comme moi depuis des années, on a déjà entendu tout ça… Maintenant, se pose la vraie, la seule question: que va être son deuxième album ? Parce que moi qui l’ai beaucoup défendu dans l’émission l’an passé, je dis et répète qu’il a clairement gagné l’émission. Le problème, c’est qu’il ne vend pas un disque. Peut-être qu’on s’est tous trompé sur ce garçon… Mais surtout, quand on se présente, quand on se prétend «chanteur engagé», on ne vient pas faire la «Nouvelle Star».

Parce que c’est une émission pas du tout engagée, c’est un prime time. C’est une émission formatée. Alors, sincèrement, que viendrait faire dans cette aventure un «chanteur engagé»? Peut-être que Soan s’est emmêlé dans ses pièges, dans ses contradictions… À lui de s’en sortir!

Il parait que la production et même la chaîne ne souhaitaient pas vous revoir dans le jury…

… mais allez le leur demander, elles sont mieux placées que moi pour répondre ! Bon, il paraît que je montre trop… qu’on voyait beaucoup un coquelicot sur mon épaule. Mes seins aussi auraient été trop voyants, parait-il!

Lio trop sexy?

N’allons pas jusque là! Oui, il doit bien y avoir des personnes qui pensent que j’en montre trop. Mais je me montre ainsi parce que je trouve ça joli. Et certainement pas vulgaire. Parce que la vulgarité, selon moi, c’est un cadre supérieur en col blanc. Ressembler à ce qu’on est socialement, voilà ce qui est, pour moi, vulgaire…

Donc, à défaut d’être remerciée, vous vous voyez encore longtemps dans le jury de «Nouvelle Star»?

Je n’en sais trop rien… je ne sais pas me projeter loin dans le temps… Et puis, ne fermons pas les yeux. D’autres programmes arrivent, comme X-Factor. Ça aussi, c’est du lourd, du très lourd ! Alors, Nouvelle Star sera-t-elle encore d’actualité dans un an ou deux ?

À côté de «Nouvelle Star», il y a aussi une vie, une carrière…

Et comment! Récemment, j’ai participé à l’album du groupe belge Phantom, le groupe de mes amis Jacques Duvall et Benjamin Schoos. C’est un rock garage ! Par ailleurs, je serai sur la scène de l’Alhambra à Paris pendant deux jours en novembre prochain. Je bosse aussi au cinéma récemment, j’étais à l’affiche de «La Robe du soir», le film de Myriam Aziza. J’ai deux films en projet, dont l’un avec José Garcia et Franck Dubosc…

Qu’est-ce qui fait avancer Lio?

C’est très simple: je fonctionne selon un principe quand on a de la joie, on en donne! Et moi, j’apprécie être dans le débordement, même si j’ai promis qu’à «Nouvelle Star», ce sera pour moi une année sans larmes… Je suis très réceptive à tout ce qui m’entoure. En fait, je suis vivante. Oui, bien vivante!