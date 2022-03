L'ancien agent de Ribéry porte plainte

L'ex-agent luxembourgeois de l'international français, Bruno Heiderscheid, a porté plainte contre le joueur et l'OM, son ancien club, pour «faux et usage de faux et escroquerie au jugement».

Bruno Heiderscheid accuse dans sa plainte la partie adverse d'avoir produit des faux comme preuves. (afp)

Selon une information du parquet de Marseille en date de samedi, "une enquête préliminaire est en cours" à la suite de cette plainte déposée fin octobre, ce qui confirme une information du journal Le Parisien.

La plainte vise également des dirigeants de l'OM dont le président du club Pape Diouf, et l'avocat Jean-Jacques Bertrand, arbitre désigné par le Tribunal arbitral du sport dans l'affaire qui a opposé Ribéry à son ancien agent luxembourgeois.

Le 16 avril 2008, le TAS avait ordonné à Bruno Heiderscheid de restituer à Franck Ribéry 600 000 euros. Cette somme qui lui avait été versée peu avant que le joueur ne rompe unilatéralement son contrat avec lui en mai 2007, avant son transfert pour le Bayern Munich.

Ribéry avait été pour sa part condamné à restituer à son agent 259 400 euros. Ce jugement avait été confirmé en septembre par la plus haute instance judiciaire helvétique, le Tribunal fédéral. Bruno Heiderscheid avait contesté ces jugements. Il accuse dans sa plainte la partie adverse d'avoir produit des faux comme preuves.