Pérou : L'ancien livreur avait planqué une momie dans son sac

La police péruvienne a saisi ce week-end une momie préhispanique de «600 à 800 ans» dans le sac isotherme d’un ancien livreur à domicile affirmant l’avoir conservée chez lui pendant plus de 30 ans. Julio Cesar Bermejo a été placé en détention provisoire, ont indiqué mardi les autorités.

Le ministère de la Culture a indiqué que «le bien culturel préhispanique», estimé entre «600 et 800 ans», a été identifié comme celui d’«un individu mâle adulte momifié, vraisemblablement originaire de la partie orientale de Puno», région des Andes péruviennes, à environ 1300 km au sud-est de Lima. La police a découvert la momie recroquevillée lors d’un contrôle samedi dans un parc de Puno.

«Elle me punit»

Julio Cesar Bermejo a nié avoir voulu vendre la momie, et affirmé la transporter dans son sac à dos isotherme pour la montrer à ses «amis» avant d’en faire don à un musée de la région. «Si je me comporte mal, elle me punit», a dit le jeune homme, décrivant la momie comme ayant «une énergie».