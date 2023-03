A Luxembourg: L'ancien MClub devient le Encore et «ne sera plus une discothèque»

«On a tous aimé nos soirées passées au MClub. Mais Encore Luxembourg, ce n’est plus le MClub. Nous venons avec un nouveau concept», prévient Pauline Goedert. Poids lourd de la nuit, le MClub, affaibli par le Covid et arrivé en fin de bail, avait fermé discrètement et définitivement à la mi-janvier 2022. C’est tout aussi confidentiellement que Pauline Goedert (ChouChou), Dani Fernandes, Erik et Alex de Toffol (Partigiano, Pop up Hertz, Bella Ciao) ont investi le lieu mythique laissé vacant à proximité du P&R Bouillon, à l’entrée de la capitale.