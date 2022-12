Mondial 2022 : L'ancien Messin Ismaïla Sarr, l'étincelle de génie du Sénégal

Les espoirs du Sénégal au Mondial-2022 reposent en partie sur les épaules de l'inconstant Ismaïla Sarr, chargé de faire oublier Sadio Mané et de dynamiter la défense anglaise, dimanche.

«S'il joue à ce niveau-là, on peut aller loin», lance un des patrons du groupe, Idrissa Gana Gueye, suspendu pour ce match, après la victoire contre l'Équateur (2-1) où Ismaïla Sarr a assuré, provoquant et marquant un penalty.

«C'est un travail d'équipe», assure celui qui a été formé au FC Metz, repoussant poliment les compliments des médias. «L'essentiel est que l'équipe gagne, je ne me soucie pas trop de mes performances personnelles», affirme-t-il. «J'ai trouvé normal que le coach me demande d'aider mon latéral dans les phases défensives» contre les Équatoriens. «On a besoin de ce genre de joueurs qui éliminent, qui font la différence», poursuit «Gana». Contre l'Équateur, «Ismaïla l'a très bien fait, ça nous fait beaucoup de bien et je sais qu'il peut faire beaucoup mieux». Habitué à faire l'ascenseur avec Watford entre les deux premières divisions anglaises, l'ancien Messin doit maintenant briller sur la scène mondiale.