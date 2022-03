Luxembourg : L'ancien ministre Jacques Poos est mort

LUXEMBOURG - Ancien ministre des affaires étrangères et vice-Premier ministre, le socialiste Jacques Poos est décédé samedi à 86 ans.

C'est une page de l'histoire du LSAP qui se tourne, ce samedi, avec la mort de Jacques Poos, à 86 ans. Après des études à Lausanne et à l'Athénée de Luxembourg, il entre dans la fonction publique, au ministère de l'Économie, puis au Statec. Sa carrière politique commence à Esch-sur-Alzette en 1969. Il est alors élu conseiller communal. L'année suivante, il entre à la Chambre des députés et prend la présidence de la fraction LSAP de 1975 à 1976.

De 1984 à 1999, il est vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération. Les cinq premières années, il y ajoute un poste de ministre de l'Économie, des Classes moyennes et du Trésor. De 1989 à 1994, il est aussi ministre de la Force publique. Il a par ailleurs été ministre de la Santé pendant un an, entre 1988 et 1989. En qualité de chef de la diplomatie luxembourgeoise, il sera à trois reprises président du Conseil de l'Union européenne.