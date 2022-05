Amedeo Felisa : L'ancien patron de Ferrari passe chez Aston Martin

Le constructeur de voitures de luxe, Aston Martin Lagonda, a annoncé mercredi le départ de son directeur général, Tobias Moers, remplacé par l'ancien patron de Ferrari, Amedeo Felisa, après une perte qui s'est creusée au premier trimestre. Sauvée de la faillite début 2020 par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, devenu président exécutif, la marque cherche désormais à évoluer encore davantage vers le luxe et à amorcer le virage vers l'électrification, mais la perte a plus que doublé sur un an.