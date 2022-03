Crise bancaire : L'ancien patron de Landsbanki ira en prison

L'ancien directeur général de Landsbanki, la deuxième banque islandaise jusqu'à l'effondrement du secteur financier du pays en 2008, a été condamné ce mercredi à de la prison ferme.

L'aggravation subite de la crise financière mondiale en septembre 2008 avait coulé cette banque et ses deux grandes concurrentes islandaises, Kaupthing et Glitnir, après une course effrénée à la croissance internationale et une accumulation d'actifs toxiques. Incapable de sauver ces trois établissements, le gouvernement islandais avait choisi de les laisser faire faillite avant de les démanteler.