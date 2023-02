Grande-Bretagne : L'ancien policier condamné à la perpétuité pour 48 viols

L’un des pires prédateurs en série

Considéré comme l’un des pires prédateurs sexuels de l’histoire récente du Royaume-Uni, David Carrick, 48 ans, était poursuivi pour au moins 85 infractions, dont 48 viols, des faits qui se sont produits entre 2003 et 2020, alors qu’il était policier. Dans le box, il a gardé la tête baissée et les yeux fermés tout au long de la lecture du jugement.

Pas de procès à proprement parler

Ayant plaidé coupable, il n’a pas eu de procès à proprement parler, mais deux jours d’audience lundi et mardi pour déterminer sa peine à la Southwark Crown Court à Londres. Lundi, le procureur a livré un éprouvant récit des agressions «systématiques» commises par David Carrick en reprenant le récit de ses victimes, vulnérables, qu’il «humiliait». Il usait de son «charme» pour «séduire et tromper» ses victimes, et de son statut pour dissuader ses victimes de dénoncer ses agissements, a expliqué le procureur Tom Little.

À une femme rencontrée dans un bar en 2003, il s’était présenté comme «la personne la plus sûre avec qui elle pouvait être», selon le procureur, avant de placer son arme sur sa tête et de la violer à plusieurs reprises. Une autre encore a raconté avoir été frappée avec un fouet, enfermée dans un placard et sifflée comme un chien, David Carrick la traitant comme sa chose, qui lui «appartenait et devait lui obéir». Leurs dépositions racontent comment elles se sont senties «piégées» et le fait qu’elles ne font «plus confiance à la police».