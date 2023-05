Pakistan: L'ancien Premier ministre arrêté en force au tribunal

Les responsables de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ont exhorté leurs partisans à descendre dans la rue, mais la police a prévenu qu’un arrêté interdisant les rassemblements de plus de quatre personnes était en vigueur et qu’il serait strictement appliqué. Les chaînes de télévision locales ont montré des scènes de bousculades à l’extérieur du tribunal, où des centaines de partisans du PTI se sont heurtés aux agents de sécurité. Des gaz lacrymogènes ont été tirés.

L’armée critique des allégations «malheureuses» et «déplorables»

«Ces allégations fabriquées de toutes pièces et malveillantes sont extrêmement malheureuses, déplorables et inacceptables», a déclaré le service des relations publiques de l’armée. «Il s’agit d’une tendance constante depuis l’année dernière. Les responsables de l’armée et des services de renseignement sont la cible d’insinuations et d’une propagande tapageuse visant à promouvoir des objectifs politiques.»