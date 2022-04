Au Burkina Faso : L'ancien président condamné pour le meurtre de son prédécesseur

L'ancien président du Burkina Faso Blaise Compaoré a été condamné mercredi par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara.

Le tribunal militaire de Ouagadougou a également condamné à la perpétuité le commandant de sa garde Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Blaise Compaoré, en exil depuis 2014 en Côte d'Ivoire, et Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016, étaient les grands absents de ce procès qui avait débuté il y a six mois.

Les trois hommes sont condamnés pour «attentat à la sûreté de l'Etat». Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré sont également reconnus coupables de «complicité d'assassinat» et Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara, d'«assassinat». Les juges sont allés au-delà des réquisitions du Parquet militaire qui avait demandé 30 ans de prison contre MM. Compaoré et Kafando et 20 ans contre M. Diendéré.