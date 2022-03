Au Portugal : L'ancien président Mario Soares hospitalisé

L'ancien président socialiste portugais Mario Soares, âgé de 92 ans, a été hospitalisé mardi matin à Lisbonne et son état est «stable», a indiqué son entourage.

Figure historique du Portugal, il a été fondateur du Parti socialiste, ministre des Affaires étrangères, deux fois chef de gouvernement, président de la République de 1986 à 1996, et député européen.

Mario Soares «a été admis à l'aube à l'hôpital de la Croix Rouge, où il se trouve actuellement en observation», et son «état de santé est stable, mais pas grave», a précisé la même source sans révéler les raisons de son hospitalisation. L'ancien président socialiste, qui a contribué à la chute de la dictature en 1974 et à l'intégration européenne de son pays, est resté sur le devant de la scène politique portugaise pendant plus d'une quarantaine d'années.