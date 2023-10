L'ancienne CNS aura disparu d'ici mai 2024, un nouveau quartier va naître

Les équipes de la Sécurité sociale ont en effet déménagé dans un immeuble flambant neuf , mis en service en juin dernier, et dans lequel ils «profitent d'un environnement de travail moderne et fonctionnel, à proximité des transports publics», se félicite un porte-parole du Fonds de compensation (FDC). Celui-ci, propriétaire du bâtiment de la route d'Esch, prévoit de nouveaux développements urbains.

Désamianter avant de démolir

Pour ça, il faut donc faire disparaître l'immeuble de la route d'Esch. Sans doute pas le plus beau du pays, mais l'un des plus connus. «Les travaux de déconstruction ont commencé en septembre, avec les travaux de curage», qui s'étendent jusqu'à décembre. Pas question ici de gaspillage: «Une attention particulière a été donnée au réemploi d'équipements et de matériaux se trouvant sur le site».

Les repreneurs de matériaux, mobilier, équipement technique et autre matériel de construction ont pu visualiser tout ce qui était disponible, dans le cadre de l'appel d'offres pour les travaux de déconstruction. Ces derniers passeront par une phase de désamiantage, le bâtiment contenant de l'amiante confiné. Cette phase des travaux se fera avant la démolition, entre novembre 2023 et mars 2024.

Nouvelle gare et arrêt de tram

Que faire de tout l'espace ainsi libéré? Le FDC «planifie le développement de son terrain depuis 2016, dans le cadre du PAP ''Nei Hollerich''», poursuit le porte-parole. Un appel d'offres a été lancé en décembre 2021 et est toujours en cours. Dans ce dossier, le FDC travaille avec la Ville de Luxembourg, le terrain libéré par la CNS étant contigu au terrain voisin, lui aussi exploitable, et qui constituait la cour de l'ancien Exit 07. FDC et Ville ont lancé, en décembre dernier, une consultation baptisée «Ensemble urbain mixte Nei Hollerich Ouest» pour désigner les bureaux d'architecture et de génie technique qui concevront les immeubles du secteur.