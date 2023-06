Linda Hardy: L'ancienne Miss France cherche l’amour sur une app de rencontres

C’est une amie qui l’a poussée à tenter l’expérience. «Un jour, on était en vacances, on était dans l’eau toutes les deux et elle me disait: ''Mais tu te poses trop de questions, il faut laisser filer. Il faut rencontrer des gens. Si tu ne rencontres personne, tu finiras toute seule toute ta vie''», a raconté la comédienne de 49 ans dans l’émission «Chez Jordan», sur C8. Linda s’est donc inscrite sur une appli, dont elle n’a pas dévoilé le nom.