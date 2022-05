États-Unis : L'ancienne porte-parole de Biden recrutée par la chaîne MSNBC

Jen Psaki, ancienne porte-parole de la Maison Blanche, arrive sur le petit écran des Américains.

Jen Psaki, 43 ans, sera par ailleurs régulièrement à l'antenne des chaînes du groupe, MSNBC et NBC, dans le cadre de la couverture des élections législatives de l'automne prochain, et de la présidentielle de 2024, selon le communiqué. «Elle est pour les téléspectateurs de MSNBC un visage familier et une figure d'autorité et de confiance», a souligné la présidente du groupe Rashida Jones, qui loue aussi l'«humour incisif» de sa nouvelle recrue.