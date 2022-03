L'Angleterre débloque 50 milliards pour ses banques

Faire disparaître les freins actuels aux prêts. C'est l'objectif avéré du second plan d'aide au secteur bancaire dévoilé lundi par le gouvernement britannique.

Rachat d'actifs, incitation au prêt et élargissement des mesures déjà existante. Après la recapitalisation des banques annoncée en octobre, assortie d'une garantie des prêts interbancaires, le Premier ministre britannique, Gordon Brown, et son ministre des Finances, Alistair Darling, ont annoncé lundi une nouvelle séries de mesures visant à garantir les prêts effectués par les banques.

Toujours le but de doper les liquidités des banques et de les encourager à prêter, la Banque d'Angleterre va les autoriser à faire usage de sa fenêtre d'escompte pendant jusqu'à 364 jours (au lieu de 30 maximum), moyennant des intérêts un peu plus élevés. Par ailleurs, de précédentes mesures comme le système de garantie des prêts interbancaires vont être élargies et prolongées.