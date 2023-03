Qualifications Euro-2024: L'Angleterre du recordman Kane s'impose en Italie

Dans un stade portant le nom de l'un des pires cauchemars du football anglais, Diego Maradona, les fans britanniques ont célébré cette belle victoire et le record de leur capitaine par un vibrant «God Save The King». Mais ils ont tremblé jusqu'au bout, et à cause d'un Argentin au passeport italien déniché par Roberto Mancini, Mateo Retegui, qui a relancé en seconde période un match jusqu'ici totalement contrôlé par les Anglais. Inconnu en Italie avant d'être convoqué pour pallier la pénurie d'avant-centres azzurri, Retegui a redonné de la voix aux tifosi napolitains en réduisant le score puis en faisant exclure Luke Shaw (80e).