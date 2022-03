Ligue des champions - 8e retour : L'Angleterre en danger en Ligue des champions

Les clubs anglais retiennent leur souffle avant les 8es de finale retour de la Ligue des champions.

En quinze jours, trois des quatre équipes engagées ont été vaincues 2-0, dont deux à domicile, et seul Chelsea a réussi à inscrire un but (1-1 à Galatasaray). L’an passé, City, et surtout Chelsea, premier tenant à être éliminé aussi prématurément, n’avaient pas passé l’obstacle des groupes.