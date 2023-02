Nouvelle loi : L'Angleterre et le pays de Galles interdisent le mariage des mineurs

Le relèvement de l’âge minimum du mariage de 16 à 18 ans entre en vigueur ce lundi, en Angleterre et au pays de Galles, en application d’une loi votée l’an dernier, dans le but de protéger les mineurs des mariages forcés. Même avec le consentement des parents, il est désormais interdit à un mineur de se marier ou de nouer une union civile, et cela vaut également pour des cérémonies uniquement religieuses ou «traditionnelles» qui n’ont pas de valeur légale.