En France : L'animal marin repéré dans la Seine serait… un béluga

D'après l'étude des premiers clichés, «l’animal serait un béluga», «une espèce protégée de cétacé vivant habituellement dans les eaux arctiques, subarctiques et dans l’estuaire du Saint-Laurent au Québec», indique la préfecture de l'Eure dans un communiqué, sans préciser dans quel secteur de la Seine l'animal a été vu, pas plus que la taille de l'individu. À l'âge adulte, un béluga mesure environ 4m.

Le travail d’identification a été mené conjointement par les services de l’Office Français de la Biodiversité et de la Direction Départementale de la Protection des Populations. «Une évaluation de son état de santé est en cours afin de prendre les mesures adaptées pour optimiser ses chances de survie», ajoute le communiqué, précisant qu'«il arrive à des individus isolés d’errer dans des eaux plus méridionales», et qu'ils peuvent «survivre temporairement en eau douce».