L'animation est en pleine expansion

Cinéma de genre «transfrontière», le film d’animationne connaît pas la crise.

Des personnes regardent un film en 3D avec des lunettes lors du Festival international du film d’animation et du marché international du film d’animation, à Annecy. (dr)

«C'est un genre qui s’exporte et se vend le mieux car c’est transfrontière», assure Michaël Marin, responsable du MIFA. La fréquentation du MIFA, point de départ de nombreux projets de séries et de long métrages d’animation, sera en hausse en 2009 par rapport à 2008, déjà considérée comme une année record avec 1 131 sociétés présentes et environ 7 000 accrédités.