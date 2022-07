En Grande-Bretagne : L'animatrice du débat s'évanouit en direct

Alors que la cheffe de la diplomatie Liz Truss répondait à une question concernant la guerre en Ukraine, les téléspectateurs ont entendu un lourd bruit d'effondrement et pu voir le regard effaré de Mme Truss, qui s'est précipitée vers l'origine du bruit, hors champs. La modératrice «Kate McCann s'est évanouie en direct ce soir et bien qu'elle aille bien, l'avis médical est que nous ne devrions pas continuer le débat», a indiqué dans un communiqué NewsUK, le groupe qui possède la chaîne TalkTV et le tabloïd The Sun, organisateurs du débat.