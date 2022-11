Football : L'année ou jamais pour la Belgique au Mondial?

À 31 et 30 ans, ni Kevin de Bruyne, maestro de Manchester City et 3e du dernier Ballon d'Or, ni Thibaut Courtois, infranchissable en finale de Ligue des champions et artisan majeur du sacre du Real Madrid, ne donnent le moindre signe de déclin. Mais Eden Hazard, qui était au sommet de sa forme en 2018, vit une interminable éclipse sportive au Real Madrid et Romelu Lukaku, étincelant en 2020-2021, vient de nouveau de se blesser aux ischio-jambiers, alors qu'il tente de se relancer à l'Inter Milan après une saison décevante à Chelsea.