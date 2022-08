Politique au Luxembourg : L'annonce d'un nouvel index n'est «pas une surprise»

Le Statec a mis à jour, mercredi, ses prévisions d'évolution des prix . L'inflation devrait atteindre 6,6% en 2022 et 5,3% en 2023. L'institut de statistiques anticipe ainsi une nouvelle tranche indiciaire pour le quatrième trimestre de cette année, après celle qui avait été reportée au début de l'été et celle qui était entrée en vigueur le 1 er avril. Ce n'est une surprise pour aucun des partis politiques. Une nouvelle réunion du comité tripartite devrait être convoquée.

Josée Lorsché (Déi Gréng) et Gilles Baum (DP).

«Le Premier ministre a déjà indiqué qu’il allait attendre les chiffres début septembre pour convoquer une tripartite, avant cette tranche indiciaire prévue au 4 e trimestre. D’après ce qui a été défini, il n’est pas prévu qu’une tranche indiciaire tombe en souffrance et il n’y aura qu’une tranche indiciaire en 2023, en avril. Il faudra voir ce qui arrive pour les années 2024 et 2025», explique Gilles Baum (DP).

«Organiser une tripartite, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ajoute Josée Lorsché (Déi Gréng). Il va falloir regarder la réalité en face. Nous ne sommes pas dans une période facile et je me fais beaucoup de soucis pour la jeune génération au niveau des inégalités sociales et de la paix».