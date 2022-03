L'antenne mobile du SAMU n'est pas un taxi

Avec un maximum de 3 403 interventions, les capacités de l'antenne mobile de Luxembourg atteignent leurs limites. Or, ces interventions couvriraient non seulement le secours aux personnes blessées et malades, mais aussi le transfert des patients d'un hôpital à un autre pour traitement spécifique et les transferts de patients après traitement, explique la députée.