Au Luxembourg: L'antisémitisme «reste à un niveau élevé»

Le nombre d'incidents de nature antisémite s'est chiffré à 76 en 2022, contre 80 en 2021, note l'ASBL Recherche et information sur l'antisémitisme au Luxembourg (RIAL) dans son rapport annuel. «Il reste à un niveau élevé», souligne Bernard Gottlieb, président de l'ASBl. La plupart des incidents ont été répertoriés sur Facebook.

Le plus grand nombre a trait à l’antisémitisme traditionnel, 42 incidents au total, ce qui représente 55% des incidents en 2022, note RIAL. «Les composantes les plus importantes en sont la ‘Domination du monde’ attribuée aux juifs (25%), suivis par la ‘Diabolisation des juifs’ avec 14%, des stéréotypes négatifs (9%) et des juifs comme boucs émissaires (7%)», est-il écrit dans le rapport.