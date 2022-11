Ancien espion luxembourgeois : L'appel à l'aide de Frank Schneider contre son extradition

LUXEMBOURG – Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, le Luxembourgeois Frank Schneider, arrêté l'année dernière à Nancy, affirme son innocence et proteste contre son extradition vers les États-Unis.

Editpress/Didier Sylvestre

«Je ne suis pas coupable», lance d'entrée Frank Schneider. L'ancien agent luxembourgeois, arrêté à Nancy pour des soupçons de fraude et de blanchiment dans l'affaire OneCoin, doit être extradé vers les États-Unis pour ces faits, avait décidé en janvier la justice française. Une décision que Frank Schneider, relaxé au Luxembourg dans l'affaire du SREL en 2020, rejette. Il a écrit ce jeudi au Premier ministre une lettre ouverte dans laquelle il proteste contre cette extradition programmée.

«Je ne peux pas aller en Amérique», dit-il. «Le système judiciaire américain ne me permet pas de prouver mon innocence. Je n'ai pas 6-8 millions de dollars pour financer une défense qui aurait une petite chance de succès», affirme-t-il, précisant qu'il avait déjà écrit, sans réponse, à Xavier Bettel. «La seule option qui me reste est le plaidé coupable. Je ferais n'importe quoi pour ma famille, mais en tant qu'être humain, je ne peux pas plaider coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait».

«Je suis le porteur de secrets» Frank Schneider

Et de poursuivre: «Je suis luxembourgeois, ma femme et mes enfants sont luxembourgeois», martèle-t-il, affirmant que l'Islande et la France, par exemple, ne livrent pas leurs ressortissants à des justices étrangères. «Dans quelle logique faut-il accepter qu'en raison d'un vide juridique, les États-Unis puissent si facilement contourner ces principes de souveraineté nationale en attendant simplement que le sujet soit du mauvais côté de la frontière?», déplore-t-il, en référence à son arrestation en France.

Il rappelle aussi qu'au sein des services secrets, il faisait «partie de la chose la plus importante du pays, qui protège les intérêts fondamentaux du pays. J'ai travaillé pour mon pays et j'ai fait ce qui était nécessaire à l'époque malgré les dangers et risques», rappelle l'ancien du SREL. «La loi fait de moi le porteur de secrets pour la vie, non seulement des informations luxembourgeoises mais aussi d'autres nations», dit-il aussi, lourd de sous-entendus

«La justice dans un pays civilisé» Frank Schneider

Or, il est désormais tout proche d'une extradition de la France vers les États-Unis. Ne manque qu'une signature de la Première ministre française. «Je sais qu'une intervention luxembourgeoise est attendue et que la France tiendrait certainement compte des intérêts nationaux fondamentaux de notre pays si vous le demandiez», dit Frank Schneider à Xavier Bettel, soufflant au passage que «l'exécutif français est souverain pour décider» de confirmer l'extradition.

Expliquant qu'il ne veut pas se dérober à la justice, l'ancien espion dit vouloir «chercher la justice dans un pays civilisé. L'Amérique doit porter ses accusations contre moi devant la justice luxembourgeoise. C'est à ça aussi que servent les traités». Et de conclure sa lettre en apostrophant le chef du gouvernement: «Mon appel, ma prière auprès de vous, monsieur le ministre d'État, vient non seulement d'une situation désolante, mais aussi de la conviction que vous me comprenez. J'ai besoin de mon pays, de ma famille et j'ai besoin de vous».

C'est quoi, l'affaire OneCoin? Considérée en décembre 2019 par le journal britannique The Times comme «l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire», le système OneCoin reposait sur une pyramide de Ponzi qui consiste à rémunérer les investisseurs avec les fonds apportés par les nouveaux entrants. L'ex-espion du Grand-Duché, qui a également travaillé pour l'ambassade américaine au Luxembourg, est mis en accusation aux États-Unis pour «complot en vue de commettre une fraude électronique» et «un délit de blanchiment», avait indiqué en novembre, Emmanuel Marsigny, l'un de ses avocats. En 2020, Frank Schneider avait été relaxé par la justice luxembourgeoise, dans un vaste scandale d'écoutes téléphoniques qui avait coûté en 2013 son poste de Premier ministre, à Jean-Claude Juncker.

