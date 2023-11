L'appel à l'aide de la maman de Kenzo, victime de la fusillade de Villerupt

La maman de Kenzo espère qu'il pourra rester au Rehazenter. Famille

«C'est mon fils, il est toujours aussi beau, c'est un miraculé». Mais le miracle est en train de virer au cauchemar, pour Kenzo et sa maman, Cindy, qui se sent abandonnée par les autorités de France, où elle réside, et du Luxembourg, dont elle a la nationalité, comme ses enfants qui y sont nés. Le jeune homme de 17 ans avait été opéré juste après une fusillade qui avait fait cinq blessés à Villerupt, le 13 mai. Touché à la tête, sa vie était en jeu. Et aujourd'hui, six mois après le drame, il conserve d'importantes séquelles.

«Les médecins ont pu retirer la balle, mais il reste des éclats. Et le chirurgien ne veut pas le réopérer, c'est trop dangereux, on ne peut pas refermer son crâne», explique la maman. «Le côté droit du cerveau a été touché, celui qui contrôle la motricité à gauche». Kenzo ne peut donc toujours pas remarcher. Il est suivi au Rehazenter, qu'il va devoir quitter pour retourner à Nancy.

«Ses amis sont à Luxembourg»

«Je ne veux pas que mon fils aille à Nancy», martèle la maman. «Pas parce qu'ils sont nuls. Ce sont eux qui lui ont sauvé la vie. Mais les amis, la famille, les grands-parents de mon fils sont à Luxembourg, je peux venir le voir avec des bus gratuits. Nancy, c'est loin», déplore Cindy.

Mais résidente en France et non affiliée à la Sécurité sociale luxembourgeoise, la mère de famille doit trouver un emploi pour que Kenzo reste au Rehazenter, où il est pris en charge depuis deux mois. «Je fais tout pour trouver un emploi, mais je reçois des réponses négatives», dit la mère, qui lance un appel à l'aide. «Même dans les foyers, on me dit qu'il n'y a pas de place. Ça sert à quoi d'être Luxembourgeois? On est abandonnés, on a l'impression de ne plus savoir qui est coupable, qui est victime».

«Je ne demande pas d'argent, mais un logement, pour pouvoir travailler, pour que ma fille puisse oublier cette ville», dit la femme de 46 ans, qui a travaillé au CIGL mais a dû quitter cet emploi quand elle n'a plus eu d'adresse au Grand-Duché. Aujourd'hui, elle se sent abandonnée, aussi bien par les autorités françaises, notamment de Villerupt, que par le Luxembourg. «On ne parle pas des victimes, on ne les aide pas. C'est comme ça qu'on les traite? On en dit quoi, de la douleur d'une mère qui voit son fils grand et beau plongé dans le coma?», dit-elle. «Ma fille a 7 ans, elle vit dans la peur», depuis la fusillade.

«Victime collatérale»

Ce dramatique fait divers était lié à la nébuleuse du trafic de drogue dans la commune frontalière du Luxembourg. «Mon fils n'est pas un drogué, ni un dealer. C'est une victime collatérale. On est obligés de passer par le lieu de la fusillade pour aller prendre le bus vers le Luxembourg ou pour aller à la poste. Les blessés de ce jour-là sont tous des victimes collatérales».

La maman a demandé de l'aide à tous les interlocuteurs possibles, jusqu'à l'ambassade du Luxembourg en France. «Je n'y arriverai pas toute seule. Et on va devoir revivre tout ça au procès. C'est mon fils qui a pris perpétuité et est handicapé, et nous qui devons nous démerder tout seuls. Les autres ont repris leur vie, mais mon fils, on ne peut pas refermer sa boîte crânienne, il ne pourra pas rejouer au foot. Ça devrait être au tireur de payer pour tous ces soins, pas à ma famille».

