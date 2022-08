Pauvreté : L'appel au secours d'un enfant de 11 ans affamé mobilise le Brésil

Il y a une semaine, le réfrigérateur de Celia Barros était désespérément vide. Après l'appel au secours d'un de ses enfants, cette mère célibataire brésilienne ne sait plus où ranger la nourriture qu'elle a reçue.

Il y a une semaine, le réfrigérateur de Celia Barros était désespérément vide. Aujourd'hui, cette mère célibataire brésilienne ne sait plus où ranger la nourriture provenant de dons qui affluent sans arrêt après un appel au secours de son fils à la police. «Monsieur l'agent, on n'a rien à manger à la maison», a dit Miguel, 11 ans, au policier qui a répondu au numéro d'urgence mardi dernier.

Mais ce qu'ils ont vu est une scène malheureusement trop habituelle: une mère qui n'arrive pas à nourrir ses enfants tandis que l'inflation rogne le pouvoir d'achat des plus pauvres dans la plus première économie d'Amérique Latine. Les policiers se sont alors rendus au supermarché pour apporter à la famille des vivres, une partie payés de leur poche et l'autre offerts par le gérant du commerce, à qui ils avaient expliqué la raison de leur présence dans le quartier.