Au Japon: L'appétit des touristes pour le sumo aiguisé par la pandémie

Au milieu d’un restaurant bondé de Tokyo, deux lutteurs s’adonnent à une démonstration de sumo sous les acclamations des convives avides de découvrir le sport national japonais, comme de plus en plus de touristes étrangers depuis la réouverture des frontières nippones. Le restaurant Yokozuna Tonkatsu Dosukoi Tanaka a ouvert en novembre dernier, un mois après la levée des restrictions d’entrée dans l’archipel en raison de la pandémie. Aidé par le bouche-à-oreille, il joue à guichets fermés ses spectacles de sumo, à l’heure du déjeuner.

Sous les applaudissements et les rires du public, un animateur commente en anglais l’action se déroulant sur le «dohyo», le gigantesque podium d’argile trônant au milieu des tables, avant d’inviter les spectateurs à y monter pour affronter l’un des colosses. «Quand on est professionnel, notre vie dépend du sumo» et on ne peut «pas prendre ça à la légère», raconte la star du show, Takayuki Sakuma, 35 ans, qui combattait jusqu’à sa retraite sportive fin 2022 sous le nom de Jokoryu.

«Mais pour animer la salle, on ajoute de l’humour. Le plus important est de faire apprécier le sumo en tant que culture», explique-t-il à l’AFP. «C’était très fun, l’un des points forts de notre séjour» au Japon, sourit Kiernan Riley, un touriste américain de 42 ans venu avec sa famille.

Mont Fuji, Kyoto, sumo

L'excellente série «Sanctuary» diffusée sur Netflix cette année a permis au sport de toucher un public encore plus vaste, selon lui. L’afflux de touristes a aussi pris de court les professionnels du tourisme proposant des visites dans les heyas, les «écuries» où les lutteurs vivent et s’entraînent ensemble, car la pandémie a forcé beaucoup de guides à changer d’activité.

«En phase avec notre époque»

Jusqu’à 2018-2019, «il était possible d’arriver simplement devant une heya et de rentrer pour regarder l’entraînement matinal, mais face à l’afflux de visiteurs, beaucoup ont décidé de ne plus accepter les touristes individuels», raconte la formatrice de guides Yuriko Kimura. «Je dis aux guides l’importance de témoigner du respect aux heya et aux lutteurs, et d’expliquer aux touristes les faux-pas à éviter lors d’une visite», où il faut généralement rester assis sans parler pour ne pas troubler l’entraînement.