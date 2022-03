Football luxembourgeois : L'appli qui donne de la visibilité à la BGL Ligue

LUXEMBOURG - De plus en plus utilisée par les clubs, Instat donne accès à nombre de statistiques que ce soit pour préparer un match ou pour recruter.

Cet été, Issa Bah, 19 ans, quittait le Progrès Niederkorn pour rejoindre Venise, tout juste promu en Serie A. Un transfert surprise derrière lequel se cache une application de statistiques. À la recherche d'un joueur jeune, rapide et percutant, les Italiens sont tombés sur le profil de l'attaquant en épluchant les données disponibles sur Instat, un site spécialisé dans le traitement des données des matches de football.

Grâce à la retransmission des rencontres de BGL Ligue depuis l'année dernière, le Progrès, comme d'autres clubs de BGL Ligue, fournit les vidéos de chaque journée à Instat qui en sort des statistiques et met à disposition les images de n'importe quelle action de jeu. Moyennant quelques centaines d'euros par mois, les clubs peuvent ainsi revoir tous les coups francs frappés par un joueur dans tel ou tel match.

«C'est un excellent outil de statistiques. En Coupe d'Europe, ça permet d'analyser facilement un adversaire», souligne Pascal Welter, le directeur sportif du club doyen, qui l'utilise depuis dix ans. Et avec de plus en plus de clubs luxembourgeois référencés, l'outil est aussi en train de devenir incontournable pour les matches de BGL Ligue.