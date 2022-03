Polémique sur iPhone : L'application «iMussolini» cartonne et dérange

Une application permettant de revivre les discours du dictateur italien fait un tabac sur l'App Store italien en se plaçant en deuxième position des applications les plus populaires.

Plus de 100 discours du Duce dans leur intégralité en format texte et plus de 20 documents audio et vidéo. Voici le contenu de l’application «iMussolini» qui cartonne en ce moment dans la boutique en ligne d’Apple en Italie. Disponible depuis le 21 janvier au prix 0,79 euro, elle se place en deuxième position des applications les plus populaires dans la péninsule.