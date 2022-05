Visite d'État: «L'apport des Portugais au Luxembourg est énorme»

Le Grand-Duc Henri et le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, ont témoigné de leur amitié, mercredi, à l'occasion de la visite d'État à Lisbonne. «C'est un énorme plaisir pour mon épouse et moi-même d'être ici», a indiqué le chef d'État luxembourgeois devant la presse. Il reconnaît avoir «dérogé» à une règle qui «interdit presque au Grand-Duc, pendant son règne, d'effectuer deux visites d'État dans le même pays». Cette visite, après celle de 2010, témoignerait donc de la relation privilégiée entre les deux pays.

«Au-delà de l'amitié entre nos deux peuples, il y a une amitié entre les chefs d'État», a tenu à faire savoir Marcelo Rebelo de Sousa, qui s'est exprimé en portugais puis dans un français impeccable lors de cette cérémonie protocolaire au Palais de Belém, sa résidence officielle. «Cela fait déjà douze ans que vous êtes venus, Monseigneur, mais cela ne se voit pas lorsque l'on vous regarde», a complimenté le Portugais, ce qui a fait sourire l'intéressé. «Nous vivons un contexte de guerre [en Ukraine] et cette visite est une visite de paix», a-t-il ensuite développé.

Cérémonies protocolaires

Les deux chefs d'État ont souligné l'importance de la communauté portugaise au Luxembourg. «Ce sont des vies qui ont marqué le Luxembourg, mais aussi le Portugal. Ils font du Luxembourg un pays plus riche et plus fort», selon M. Rebelo de Sousa. «L'apport des Portugais au Luxembourg est énorme», a renchéri le souverain luxembourgeois. «Nous retrouvons des Portugais à des postes élevés», a précisé celui qui a cité comme exemple Félix Braz, ancien ministre de la Justice.