Emploi au Luxembourg: L'apprentissage transfrontalier a le vent en poupe

«La Grande Région offre des possibilités d'apprentissage énormes, tant pour les candidats que pour les sociétés luxembourgeoises. L'alternance est le meilleur remède contre le chômage des jeunes. De plus en plus de sociétés recherchent ce genre de profil», explique Daniel Schroeder, conseiller à l'apprentissage pour la Chambre des métiers, la Chambre des salariés et le ministère de l'Éducation nationale. En règle générale, «pour qu'un contrat d'apprentissage transfrontalier puisse être conclu, il faut que la formation ne soit pas déjà dispensée au Luxembourg», précise-t-il.