Au Luxembourg : L'approvisionnement en eau potable est dans une «situation précaire»

LUXEMBOURG – Sécheresse et canicule ont conduit le gouvernement à déclencher une phase de vigilance sur l'eau, ce mercredi, au Luxembourg.

Les réserves d'eau sont au plus bas. Archives Editpress

Les conditions météorologiques des derniers jours et les prévisions des prochains jours ont conduit le ministère de l'Environnement et l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) à déclencher une phase de vigilance. La population est ainsi appelée à «limiter dans la mesure du possible la consommation d'eau potable et à éviter tout gaspillage».

Beaucoup de communes disposent encore de ressources suffisantes, selon un communiqué publié mercredi après-midi, mais cet appel à l'économie d'eau potable «s'impose en vue d'une préservation maximale des ressources disponibles». En effet, les nappes phréatiques n'ont pas été suffisamment rechargées l'hiver dernier et les débits de beaucoup de sources sont sous le niveau d'une année normale. Ce qui est d'autant plus grave que «la chaleur caniculaire actuelle incite la population à consommer davantage l'eau du robinet». Or, il va faire régulièrement plus de 30°C dans les deux semaines à venir, au cours desquelles il ne pleuvra pas.

Avec le lancement de cette phase vigilance du plan d'avertissement de l'utilisation de l'eau, les communes peuvent interdire certaines activités pour restreindre la consommation de l'eau potable, via réglement communal. En attendant, le ministère et l'AGE rappellent une série de bons gestes pour ne pas gaspiller d'eau.

Des douches plutôt que des bains, la piscine publique plutôt que celle du jardin

Il n'est par exemple pas nécessaire d'arroser sa pelouse, qui supportera la sécheresse et reverdira dès les prochaines pluies. Il vaut mieux irriguer son potager au petit matin ou tard le soir, quand le sol est frais. Ça évite l'évaporation et un choc thermique pour les plantes. Laver sa voiture chez soi est aussi formellement déconseillé en temps de sécheresse. Les stations de lavage, elles, fonctionnent en circuit fermé et recyclent l'eau.

Bien sûr, remplir une piscine hors sol ou gonflable de plusieurs mètres cubes, où il faut changer l'eau régulièrement, est une activité très gourmande. Mieux vaut utiliser une piscine publique que de gaspiller des centaines de litre d'eau du robinet! Pour vous laver, privilégiez la douche (environ 80 litres) à un bain (entre 150 et 200 litres). Et coupez l'eau pendant que vous vous savonnez. Ne faites tourner lave-linge et lave-vaisselle qu'à charge pleine. En plus, ce sera bon pour votre facture d'électricité. Enfin, communes et entreprises sont aussi appelées à limiter l'utilisation d'eau au strict nécessaire.

Le prélèvement d'eau de surface interdit Outre cet appel à l'économie, le ministère de l'AGE interdisent actuellement à la population de prélever de l'eau dans les lacs et rivières, même s'ils ont une autorisation préalable pour cela. Les déficits de pluie du premier semestre ont en effet fait baisser le niveau des cours d'eau.