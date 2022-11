Bande dessinée: «L'Arabe du futur» arrive au bout de son parcours

L’histoire connaît enfin son épilogue, après moult péripéties. À partir de 1994, Riad est un jeune adulte qui connaît des galères professionnelles et des déboires amoureux. Sa famille reste au cœur du récit, avec le drame du jeune frère Fadi enlevé par son père retourné en Syrie. Le paternel absent est d’ailleurs omniprésent, Riad imaginant sans cesse la manière dont il aurait réagi à chaque événement de sa vie. L’auteur compare ces apparitions à celle de «Milou, parfois accompagné d’un ange et d’un démon qui lui disent ce qu’il faut faire. La BD est très puissante pour représenter cela».

«Écriture automatique»

D’après Riad Sattouf, tout écrit est «forcément politique». Son «Arabe du futur», dont l’action se déroule entre la France, la Libye et la Syrie, est particulièrement marqué. Surtout dans l’ombre d’un père «extrêmement nationaliste, un Arabe d’extrême droite». Le récit, souvent dramatique, n’a pas empêché une dose d’humour. «Quand je raconte une histoire, je fais en sorte que cela ressemble le plus possible à la vie. Je suis toujours à la recherche de ce qui peut être drôle», raconte l’auteur à succès. Les dessins très simples, parfois accompagnés de petits textes et de flèches, contribuent à ce ton décalé.