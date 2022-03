Bande dessinée : «L'Arabe du futur» devrait compter six volumes

La bande dessinée à succès de Riad Sattouf, l'auteur qui fait l'objet d'une exposition à Paris, devrait compter un cinquième tome en 2019, puis un dernier plus tard.

Carton en librairie traduit en plus de vingt langues, la série de bandes dessinées «L'Arabe du futur» pourrait compter au total six volumes, affirme son dessinateur, Riad Sattouf. «J'ai une passion: faire des bandes dessinées lisibles pour les gens qui n'y connaissent rien. C'est mon credo», raconte ce perfectionniste qui jongle entre l'adaptation en pastilles télé de son personnage d'Esther (sur Canal+) et l'écriture de la saga à succès. «Je pense que ça fera six volumes», affirme-t-il à propos de «L'Arabe du futur».