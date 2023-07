L'Arabie saoudite verse 2 milliards au Pakistan, à court d'argent

Confrontée à une crise de sa balance des paiements et à une dette extérieure très élevée, l'économie pakistanaise a aussi souffert de plusieurs mois de chaos politique, qui ont effrayé les investisseurs potentiels. L'inflation s'est envolée, la roupie a plongé et le cinquième pays le plus peuplé du monde a dû restreindre ses importations, n'étant plus en mesure de payer, ce qui a entraîné une baisse de la production industrielle nationale.