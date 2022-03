L'argent des GI fond en Bourse

L’argent gagné

difficilement au combat,

des soldats américains en Irak l'ont perdu en Bourse.

À Camp Speicher, la crise a souvent éclipsé la campagne présidentielle. Le cyclone financier a été d’autant plus cruellement ressenti qu’il s’agit pour ces soldats d’argent gagné à force de patrouilles, parfois de combats, dans la poussière de Tikrit, un fief de l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein. Les officiers, plus âgés et soucieux de leur avenir, ont sûrement plus pâti du tourbillon des places boursières.