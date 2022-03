Pour les enfants : L'argent du Nobel de l'UE versé à la bonne cause

L'Union européenne a annoncé mardi le versement de l'argent de son prix Nobel de la paix à quatre projets en faveur de 23 000 enfants victimes de guerres et de conflits.

L'argent ira à environ 4 000 enfants syriens réfugiés dans des camps à la frontière entre l'Irak et la Syrie, plus de 5 000 enfants colombiens dont la plupart sont réfugiés en Equateur, 11 000 enfants congolais déplacés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et réfugiés en Ethiopie, et 3 000 enfants pakistanais vivant dans la zone de conflit dans le nord du Pakistan.