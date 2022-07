Au Luxembourg : L'armée attire les foules à Diekirch

DIEKIRCH – En mal de recrues, l'armée luxembourgeoise a réussi son opération séduction dimanche lors de ses portes ouvertes à la caserne Grand-Duc Jean à Diekirch.

Jeux, initiation au tir, circuit en Hummer, parcours d'obstacles et de vision nocturne, spectaculaires démonstrations de force sur terre et dans les airs, la Lëtzebuerger Arméi s'est dévoilée dans une atmosphère conviviale et familiale.

Au total, 16 500 personnes sont venues découvrir l'armée, ses métiers, ses différentes forces et leur matériel.