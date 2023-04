En Belgique: L'armée belge licencie un militaire au profil de hooligan d'extrême droite

Selon plusieurs médias belges, il s'agit d'un adjudant âgé d'une cinquantaine d'années adepte du «free fight» (des combats à main nue clandestins) et lié à un groupe d'ultras du club de football de Charleroi (sud) qui avait envisagé une action violente contre une bande rivale en octobre 2021. Le projet avait pu être stoppé in extremis par une intervention de la police, d'après ces mêmes sources.

Ce gradé de l'armée de l'air, qui travaillait sur la base de Florennes, au sud de Charleroi, a fait l'objet d'une enquête du renseignement militaire (Service général du renseignement et de sécurité, SGRS). Celle-ci a d'abord abouti en décembre 2021 au retrait de son habilitation de sécurité qui lui donnait accès à certains documents et informations classifiés. Le militaire a été ensuite suspendu provisoirement «par mesure d'ordre» sur décision de la ministre de la Défense, en septembre 2022. Une sanction disciplinaire confirmée le mois suivant par un arrêt du Conseil d'Etat.

Dans la foulée de l'affaire Jurgen Conings

«Il ressort de l'enquête effectuée par le SGRS et de l'examen du dossier de l'intéressé qu'il ne présente plus les garanties suffisantes en matière de loyauté et d'intégrité», a rappelé le Conseil d'État, dans son arrêt du 6 octobre 2022 consultable sur son site. Le texte insiste sur «la gravité des faits» reprochés à l'adjudant. Il mentionne aussi qu'à la suite d'un rapport du SGRS une enquête a été confiée en juillet 2022 par le parquet fédéral belge à un juge antiterroriste, soupçonnant des «menaces d'attentats».