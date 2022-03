Bande de Gaza : L'armée d'Israël a répliqué à un tir de roquette

Tsahal a frappé des positions du Hamas dans la bande de Gaza, lundi, en représailles à un tir de projectile en provenance du territoire palestinien, plus tôt dans la matinée.

Un Palestinien a été blessé et transporté à l'hôpital, ont indiqué des sources médicales palestiniennes à l'hôpital al-Chifa de Gaza. Deux raids ont touché le nord de l'enclave côtière en début d'après-midi, provoquant une forte explosion et causant une imposante colonne de fumée noire. Un projectile tiré de la bande de Gaza s'était auparavant abattu dans une zone non habitée des environs d'Ashkelon (sud d'Israël), a rapporté l'armée israélienne. L'engin n'a fait ni dégâts, ni blessés, a dit l'armée qui n'a pas précisé la nature du projectile. L'aviation israélienne a riposté en prenant pour cible trois positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, a-t-elle dit dans un communiqué. Un char israélien a ouvert le feu sur une autre position.