Lutte antiterroriste : L'armée égyptienne tue 14 jihadistes présumés

Les autorités d'Égypte ont annoncé dimanche la mort de nouveaux terroristes présumés dans le Sinaï, où les soldats sont engagés dans une lutte féroce depuis des mois.

Les soldats égyptiens ont tué huit personnes dans un raid puis six autres qui tentaient de fuir.

«Huit éléments terroristes sont morts» lors d'un raid des forces de sécurité contre une «cellule terroriste» à al-Arich, a déclaré le ministère dans un communiqué. Al-Arich est la capitale du Nord-Sinaï, où l'EI est particulièrement actif. Six autres jihadistes présumés ont été tués lors d’un échange de tirs avec les forces alors qu'ils tentaient de fuir, a ajouté le ministère. La cellule avait planifié des attaques contre «les installations importantes et vitales ainsi que les hommes de la police et des forces armées», a-t-il précisé.