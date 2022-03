En Allemagne : L'armée envisage de recruter des Européens

L'armée allemande, qui est confrontée à une pénurie de candidats, projette de recruter des spécialistes issus d'autres États membres de l'UE.

La France se serait montrée réservée

La République tchèque, la Suède, la Belgique et le Danemark ne seraient pas contre cette idée, mais la France se serait montrée réservée. La Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie ou encore la Grèce auraient pour leur part émis des doutes, craignant que leurs soldats potentiels soient attirées par un salaire plus élevé en Allemagne. «Nous devons bien entendu veiller à ne pas entrer en concurrence avec nos homologues européens», a expliqué M. Zorn. La Bundeswehr s'intéresserait prioritairement aux citoyens européens vivant déjà en Allemagne. Les candidats devront parler allemand, présenter un certificat de bonne conduite de la police et déclarer leur allégeance à l’État allemand, selon Funke Mediengruppe. Contacté par l'AFP, le ministère de la Défense allemande a confirmé ces informations.