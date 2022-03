L'armée israélienne pilonne Gaza-Ville

Des chars israéliens ont harcelé, mercredi, des combattants palestiniens à Gaza où l’aviation procédait à d’incessants raids.

Un Palestinien a été tué et vingt ont été blessés dans une frappe qui a détruit une maison du quartier de Cheikh Radwane, à Gaza, où un cimetière musulman a aussi été endommagé, selon des sources médicales. Trois femmes ont péri dans un raid à Chati, un camp de réfugiés de Gaza, selon les mêmes sources. Au moins 985 Palestiniens, dont 292 enfants et 95 femmes, ont été tués et plus de 4 500 autres blessés depuis le début de l’offensive, selon un dernier bilan.