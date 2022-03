Cisjordanie : L'armée israélienne sur le qui-vive après un attentat

Les forces israéliennes en Cisjordanie occupée ont été placées en alerte mercredi après un attentat qui a coûté la vie à quatre colons israéliens, deux hommes et deux femmes.

L'attentat intervient alors que Palestiniens et Israéliens sont à Washington pour tenter de renouer le dialogue. (AP)

Cet attentat, le plus grave depuis de nombreux mois en Cisjordanie, a été revendiqué par la branche armée du Hamas islamiste, les Brigades Ezzedine al-Qassam et dénoncé par l'Autorité palestinienne. Il survient alors que le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont arrivés aux États-Unis pour reprendre jeudi sous l'égide du président Barack Obama les pourparlers directs de paix suspendus depuis fin 2008.