Armées les plus puissantes du monde: Les Etats-Unis très très loin devant le Luxembourg

Armées les plus puissantes du monde : Les États-Unis très très loin devant le Luxembourg

Le sommet de l'Otan débute ce mardi à Madrid. L'occasion de faire le point sur les armées les plus puissantes du monde.

Une force militaire, ce sont d'abord des soldats et du matériel mais pas seulement. L'économie, la dissuasion nucléaire, la capacité à innover ou encore à projeter rapidement des forces sur un terrain de conflits entrent également en jeu. Le site Global Firepower établit un classement des armées les plus puissantes du monde en compilant une cinquantaine de critères qui leur permettent de déterminer un index.

Sans surprise, c'est l'armée américaine qui domine le classement grâce notamment à un important budget de la défense et à un nombre conséquent d'avions, d'hélicoptères et de bateaux. La Russie arrive en deuxième position et la Chine complète le podium. Suivent l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

Sans surprise, l'armée luxembourgeoise est au fond du classement, à la 129e place, entre Madagascar et le Burkina Faso. La faute à sa population, sa superficie et évidemment à ses moyens humains (900 hommes et femmes) et militaires restreints. Ce qui fait monter la note du Grand-Duché? Le port de Mertert, sa marine marchande (153 navires) et paradoxalement de ne pas avoir de côtes, qui nécessitent un engagement financier important.