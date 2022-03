Guerre en Ukraine : L'armée russe veut se concentrer sur l'est de l'Ukraine

Les forces russes disent vouloir à présent «libérer le Donbass», après avoir échoué à conquérir des villes ukrainiennes majeures. Plus de 1 350 soldats russes ont déjà été tués.

La Russie a dit vendredi vouloir désormais concentrer ses efforts sur la «libération» de l'Est de l'Ukraine et reconnu la mort de 1.351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine. «Les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont été remplis. Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui permet de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal: la libération du Donbass», déclaré l'adjoint au chef de l'état-major russe Sergueï Roudskoï.

Les principales avancées de la Russie ont eu lieu dans l'est et le sud de l'Ukraine, mais elle n'a pas conquis de grandes villes. Le Donbass ukrainien est contrôlé en partie depuis 2014 par des séparatistes pro-russes. Juste avant l’offensive du 24 février, la Russie avait reconnu leur indépendance, et a lancé son intervention militaire dans le but officiel de les protéger d’un «génocide» orchestré par le pouvoir ukrainien.