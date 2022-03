Au Luxembourg : L'arnaque au mail de la police en plein boom

LUXEMBOURG - La police grand-ducale indique ce mercredi, avoir été contactée 200 fois en trois jours par des résidents ayant reçu un faux mail les accusant de pédophilie.

«Nous engageons à votre encontre des poursuites judiciaires pour pédopornographie, pédophilie, cyberpornographie et exhibitionnisme». Les résidents recevant un tel courrier électronique, signé par le directeur général de la police, sont semble-t-il de plus en plus nombreux. Le texte demande aux victimes d'envoyer leurs justifications sur une adresse gmail, en menaçant de poursuites. Alors que nous vous signalions déjà cette arnaque fin décembre , la police (la vraie) a une nouvelle fois communiqué sur le sujet, ce mercredi.